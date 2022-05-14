Эвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в сторону Запорожья: ждали пропуска 3 дня
Большую колонну от 500 до 1000 автомобилей из Мариуполя, находившуюся на оккупационном пункте пропуска более 3 дней, наконец пропустили в сторону Запорожья.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье".
Предыстория: Люди, покинувшие оккупированный Мариуполь, рассказывали, что, прежде чем добраться до территории свободной Украины, им пришлось пройти десятки российских пунктов пропуска.
Кроме того, украинцы проходят "фильтрацию", где оккупанты их запугивают, проверяют телефоны и предлагают поехать в Россию. Очевидцы рассказывают, что оккупанты хвастаются убийствами гражданских во время этой "проверки".
После эвакуации из "Азовстали" россияне разлучили малолетнюю девочку с мамой. Она якобы не прошла "фильтрацию".
Также часто оккупанты похищают украинцев, а затем обменивают гражданских на российских солдат.
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Напомним:
- По оценкам властей, до войны в Мариуполе проживали порядка 540 тысяч человек.
- Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. С конца апреля украинские защитники заблокированы на заводе "Азовсталь", но продолжают борьбу.
- Город Мариуполь неделями был без электроснабжения, связи, воды, еды и снабжения лекарствами. Тела погибших оставались под открытым небом и в разрушенных зданиях, с наступлением тепла тела разлагаются быстрее.
- Из Мариуполя часть жителей удалось эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, часть людей россияне депортировали на подконтрольные им территории. В апреле россияне начали сжигать тела погибших.
- В середине апреля украинские власти допускали, что в Мариуполе могли погибнуть 20-22 тысячи гражданских.