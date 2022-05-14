Эвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в сторону Запорожья: ждали пропуска 3 дня

Большую колонну от 500 до 1000 автомобилей из Мариуполя, находившуюся на оккупационном пункте пропуска более 3 дней, наконец пропустили в сторону Запорожья.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье".

фото: ТГ Андрющенко

Предыстория: Люди, покинувшие оккупированный Мариуполь, рассказывали, что, прежде чем добраться до территории свободной Украины, им пришлось пройти десятки российских пунктов пропуска.

Кроме того, украинцы проходят "фильтрацию", где оккупанты их запугивают, проверяют телефоны и предлагают поехать в Россию. Очевидцы рассказывают, что оккупанты хвастаются убийствами гражданских во время этой "проверки".

фото: ТГ Андрющенко

После эвакуации из "Азовстали" россияне разлучили малолетнюю девочку с мамой. Она якобы не прошла "фильтрацию".

Также часто оккупанты похищают украинцев, а затем обменивают гражданских на российских солдат.

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