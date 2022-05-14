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Эвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в сторону Запорожья: ждали пропуска 3 дня

Алена МазуренкоСуббота, 14 мая 2022, 18:20
Эвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в сторону Запорожья: ждали пропуска 3 дня
фото: ТГ Андрющенко

Большую колонну от 500 до 1000 автомобилей из Мариуполя, находившуюся на оккупационном пункте пропуска более 3 дней, наконец пропустили в сторону Запорожья.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье".

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фото: ТГ Андрющенко

Предыстория: Люди, покинувшие оккупированный Мариуполь, рассказывали, что, прежде чем добраться до территории свободной Украины, им пришлось пройти десятки российских пунктов пропуска.

Кроме того, украинцы проходят "фильтрацию", где оккупанты их запугивают, проверяют телефоны и предлагают поехать в Россию. Очевидцы рассказывают, что оккупанты хвастаются убийствами гражданских во время этой "проверки".

 
фото: ТГ Андрющенко

После эвакуации из "Азовстали" россияне разлучили малолетнюю девочку с мамой. Она якобы не прошла "фильтрацию".

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Также часто оккупанты похищают украинцев, а затем обменивают гражданских на российских солдат.

Знать больше: Смерть и жизнь в разрушенном Мариуполе. Фоторепортаж

Напомним: 

  • По оценкам властей, до войны в Мариуполе проживали порядка 540 тысяч человек.
  • Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. С конца апреля украинские защитники заблокированы на заводе "Азовсталь", но продолжают борьбу.
  • Город Мариуполь неделями был без электроснабжения, связи, воды, еды и снабжения лекарствами. Тела погибших оставались под открытым небом и в разрушенных зданиях, с наступлением тепла тела разлагаются быстрее.
  • Из Мариуполя часть жителей удалось эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, часть людей россияне депортировали на подконтрольные им территории. В апреле россияне начали сжигать тела погибших.
  • В середине апреля украинские власти допускали, что в Мариуполе могли погибнуть 20-22 тысячи гражданских.

Темы: Мариупольэвакуацияоккупациявойна
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