Росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець – Гайдай

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що, попри помилки та розгром від ЗСУ, російські війська знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці…ідіоти

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Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку, але скоро підтягнеться "свіжачок".

2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці".

Деталі: Глава ОВА додав, що в області готуються до двох великих наступів росіян на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

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За його словами, з Попасної масово вивозять українців на раніше окуповані території, аби мобілізувати та змусити воювати проти України. Є інформація, що окупанти починають мобілізовувати без медкомісії, до того ж, за словами Гайдая, на війну почнуть відправляти і жінок.

Також він розповів, що медичне обладнання в окупованому Рубіжному краде головний лікар-зрадник Едуард Кравченко разом з кадирівцями.

Комунікацій на Луганщина немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди - родичі не можуть, мобільний зв‘язок відсутній.

Цьому передувало: