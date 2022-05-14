Россияне снова готовятся переправляться через Северский Донец – Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что, несмотря на ошибки и разгром от ВСУ, российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…

Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку, но вскоре подтянется "свежечок".

2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке".

Детали: Глава ОВА добавил, что в области готовятся к двум большим наступлениям россиян на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

По его словам, из Попасной массово вывозят украинцев на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.

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Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовывать без медкомиссии, к тому же, по словам Гайдая, на войну начнут отправлять и женщин.

Также он рассказал, что медицинское оборудование в оккупированном Рубежном ворует главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами.

Коммуникаций в Луганской области нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать живы ли люди - родственники не могут, мобильная связь отсутствует.

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