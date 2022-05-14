Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова готовятся переправляться через Северский Донец – Гайдай

Алена МазуренкоСуббота, 14 мая 2022, 22:01
Россияне снова готовятся переправляться через Северский Донец – Гайдай
ФОТО 80 ДШБ

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что, несмотря на ошибки и разгром от ВСУ, российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…

Реклама:

Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку, но вскоре подтянется "свежечок".

2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке".

Детали: Глава ОВА добавил, что в области готовятся к двум большим наступлениям россиян на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, из Попасной массово вывозят украинцев на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.

Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовывать без медкомиссии, к тому же, по словам Гайдая, на войну начнут отправлять и женщин.

Также он рассказал, что медицинское оборудование в оккупированном Рубежном ворует главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами.

Коммуникаций в Луганской области нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать живы ли люди - родственники не могут, мобильная связь отсутствует.

Этому предшествовало: 

  • Украинская 80 отдельная десантно-штурмовая бригада заявила 13 мая, что ее десантники 9 раз срывали попытки врага переправиться через реку Северский Донец в Белогоровке: уничтожали понтоны и технику российских оккупантов.
  • 11 мая сообщалось, что украинские военные уничтожили понтонные переправы российских войск через реку Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Луганская область
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: