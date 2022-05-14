Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова готовятся переправляться через Северский Донец – Гайдай

Мазуренко Алена Суббота, 14 мая 2022, 22:01
ФОТО 80 ДШБ

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что, несмотря на ошибки и разгром от ВСУ, российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…

Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку, но вскоре подтянется "свежечок".

2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке".

Детали: Глава ОВА добавил, что в области готовятся к двум большим наступлениям россиян на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

По его словам, из Попасной массово вывозят украинцев на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовывать без медкомиссии, к тому же, по словам Гайдая, на войну начнут отправлять и женщин.

Также он рассказал, что медицинское оборудование в оккупированном Рубежном ворует главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами.

Коммуникаций в Луганской области нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать живы ли люди - родственники не могут, мобильная связь отсутствует.

Этому предшествовало: 

  • Украинская 80 отдельная десантно-штурмовая бригада заявила 13 мая, что ее десантники 9 раз срывали попытки врага переправиться через реку Северский Донец в Белогоровке: уничтожали понтоны и технику российских оккупантов.
  • 11 мая сообщалось, что украинские военные уничтожили понтонные переправы российских войск через реку Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
Главное сегодня

Поток на въезд в Украину после 9 мая превышает поток на выезд

Разведка посчитала кадыровцев на войне в Украине

Армия РФ потеряла в Украине 1220 танков и 555 артиллерийских систем - Генштаб

В Харьков уже возвращаются ежедневно по 2 тысячи человек – ОВА

Россия не сможет наступать в течение 30 дней, потеряна треть собранной армии – разведка Британии

Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский

Все новости...
Луганская область
Из Северодонецка прошла эвакуация впервые за долгое время
Луганская область: россияне уничтожают по 50 домов каждый день – Гайдай
Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает" – Гайдай
Последние новости
13:17
аудиоПоследние переговоры крейсера "Москва": Две пробоины, ляжет на бок
13:15
"Кадры бьют глубоко и больно": Kalush Orchestra представили клип на песню-победительницу Евровидения
13:04
фотоЖенщина умерла в объятиях сына. История раненого мальчика из Мариуполя, потерявшего маму
12:53
Правящая партия Швеции отступит от нейтралитета и поддержит вступление в НАТО
12:46
Через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание
12:38
Поток на въезд в Украину после 9 мая превышает поток на выезд
12:35
Кухонный шкафчик, петушок из Василькова, раненый Кобзарь и атаман Орлик – великая история маленькой Бородянки
12:33
Россияне говорят, что убили человека во время бунта в колонии Херсона
12:15
Экс-командующий НАТО считает, что РФ рассматривает капитуляцию
11:57
ПВО уничтожила две российские ракеты на подлете ко Львовщине
Все новости...