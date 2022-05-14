Зеленський: Окупанти на 80-й день вторгнення намагаються показати хоч якусь перемогу

Президент Володимир Зеленський заявляє, що ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, але Україна змусить окупантів піти з її землі та моря.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоч якусь перемогу.

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На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно. Але вони не припиняють всіх цих намагань".

Деталі: Зеленський висловив вдячність кожному і кожній, хто тримає оборону і наближає її для Донбасу, для Приазов’я і для Херсону.

"Те саме, що зараз відбувається на Харківщині – крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти й з українського моря", – наголосив він.

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