Зеленський: Окупанти на 80-й день вторгнення намагаються показати хоч якусь перемогу
Субота, 14 травня 2022, 22:23
Президент Володимир Зеленський заявляє, що ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, але Україна змусить окупантів піти з її землі та моря.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоч якусь перемогу.
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На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно. Але вони не припиняють всіх цих намагань".
Деталі: Зеленський висловив вдячність кожному і кожній, хто тримає оборону і наближає її для Донбасу, для Приазов’я і для Херсону.
"Те саме, що зараз відбувається на Харківщині – крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти й з українського моря", – наголосив він.
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Передісторія:
- Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що російські військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова.
- На Ізюмському напрямку у Харківській області українські захисники перейшли у контрнаступ.