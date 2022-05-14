Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, но Украина заставит оккупантов уйти с ее земли и моря.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу.

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На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно. Но они не прекращают все эти попытки".

Детали: Зеленский выразил благодарность каждому и каждой, кто держит оборону и приближает ее для Донбасса, Приазовья и Херсона.

"То же, что сейчас происходит на Харьковщине – шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря", – подчеркнул он.

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