Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу
Президент Владимир Зеленский заявляет, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, но Украина заставит оккупантов уйти с ее земли и моря.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу.
На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно. Но они не прекращают все эти попытки".
Детали: Зеленский выразил благодарность каждому и каждой, кто держит оборону и приближает ее для Донбасса, Приазовья и Херсона.
"То же, что сейчас происходит на Харьковщине – шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря", – подчеркнул он.
Предыстория:
- Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что российские военные, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова.
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На Изюмском направлении в Харьковской области украинские защитники перешли в контрнаступление.