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Зеленський пропонує називати вулиці іменами тих, хто рятував євреїв від нацистів

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 22:41
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський пропонує місцевій владі у процесі дерусифікації називати вулиці та площі українських міст і сіл іменами українських праведників, які рятували від нацистів євреїв у часи Другої світової війни.

Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського, опубліковане ввечері 14 травня  

Пряма мова: "Зараз у багатьох містах і громадах України тривають дискусії про перейменування вулиць і площ. Раджу звернутися до історій українських праведників і увічнити їхню пам’ять, бо це – саме про ту сміливість і людяність українців, які вже довели, що зло, яке приходить на нашу землю, неминуче програє". 

Деталі: Зеленський зазначив, що рівно рік тому, 14 травня 2021 року, в Україні вперше відзначався День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 

"2 659 українців та українок отримали звання праведників народів світу. Наша країна – четверта у світі за кількістю праведників, людей, які ризикували своїм життям, життям своїх рідних, але все одно рятували тих, кому загрожувала неминуча смерть від рук нацистів", – сказав президент.

За словами Зеленського, кожна з таких історій вражає сміливістю, "бо навколо було тотальне зло, а люди все одно зберігали добро в своєму серці". 

Він наголосив, що "праведники були в усіх регіонах нашої держави, від Закарпаття до Криму, від Одеси до Харкова".

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Зеленський сказав, що нинішні окупанти – також "нацисти", а люди так само рятують інших, знайомих і незнайомих. 

Довідка: Найбільше праведників народів світу визнано у Польщі (7112), Нідерландах (5851), Франції (4130), Україні (2659) та Бельгії (1767). Список праведників народів світу в Україні.

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Теми: Зеленськийдерусифікаціяісторіяєвреї
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