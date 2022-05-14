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Зеленский предлагает называть улицы именами тех, кто спасал евреев от нацистов

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 22:41
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский предлагает местным властям в процессе дерусификации называть улицы и площади украинских городов и сел именами украинских праведников, спасавших от нацистов евреев во время Второй мировой войны.

Источник: видеообращение Владимира Зеленского, опубликованное вечером 14 мая

Прямая речь: "Сейчас во многих городах и общинах Украины продолжаются дискуссии о переименовании улиц и площадей. Советую обратиться к историям украинских праведников и увековечить их память, потому что это именно о той смелости и человечности украинцев, которые уже доказали, что зло, которое приходит на нашу землю, неизбежно проигрывает".

Детали: Зеленский отметил, что ровно год назад, 14 мая 2021 года, в Украине впервые отмечался День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

"2659 украинцев и украинок получили звание праведников народов мира. Наша страна – четвертая в мире по количеству праведников, людей, рисковавших своей жизнью, жизнью своих родных, но все равно спасавших тех, кому грозила неизбежная смерть от рук нацистов", – сказал президент.

По словам Зеленского, каждая из таких историй поражает смелостью, "потому что вокруг было тотальное зло, а люди все равно сохраняли добро в своем сердце".

Он подчеркнул, что "праведники были во всех регионах нашего государства, от Закарпатья до Крыма, от Одессы до Харькова".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский сказал, что нынешние оккупанты – тоже "нацисты", а люди так же спасают других, знакомых и незнакомых.

Справка: Больше всего праведников народов мира признано в Польше (7112), Нидерландах (5851), Франции (4130), Украине (2659) и Бельгии (1767). Список праведников народов мира в Украине.

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Темы: Зеленскийдерусификацияисторияевреи
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