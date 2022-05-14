Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский предлагает называть улицы именами тех, кто спасал евреев от нацистов

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 22:41
Зеленский предлагает называть улицы именами тех, кто спасал евреев от нацистов
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский предлагает местным властям в процессе дерусификации называть улицы и площади украинских городов и сел именами украинских праведников, спасавших от нацистов евреев во время Второй мировой войны.

Источник: видеообращение Владимира Зеленского, опубликованное вечером 14 мая

Прямая речь: "Сейчас во многих городах и общинах Украины продолжаются дискуссии о переименовании улиц и площадей. Советую обратиться к историям украинских праведников и увековечить их память, потому что это именно о той смелости и человечности украинцев, которые уже доказали, что зло, которое приходит на нашу землю, неизбежно проигрывает".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что ровно год назад, 14 мая 2021 года, в Украине впервые отмечался День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

"2659 украинцев и украинок получили звание праведников народов мира. Наша страна – четвертая в мире по количеству праведников, людей, рисковавших своей жизнью, жизнью своих родных, но все равно спасавших тех, кому грозила неизбежная смерть от рук нацистов", – сказал президент.

По словам Зеленского, каждая из таких историй поражает смелостью, "потому что вокруг было тотальное зло, а люди все равно сохраняли добро в своем сердце".

ВИДЕО ДНЯ

Он подчеркнул, что "праведники были во всех регионах нашего государства, от Закарпатья до Крыма, от Одессы до Харькова".

Зеленский сказал, что нынешние оккупанты – тоже "нацисты", а люди так же спасают других, знакомых и незнакомых.

Справка: Больше всего праведников народов мира признано в Польше (7112), Нидерландах (5851), Франции (4130), Украине (2659) и Бельгии (1767). Список праведников народов мира в Украине.

Читайте также: Спецоперация "Дерусификация". Интервью с главным редактором "Исторической правды" Вахтангом Кипиани

Израиль признал еще семерых украинцев Праведниками народов мира

Спасавшие евреев на Галичине. Кем они были, и как живут их семьи сегодня

Темы: Зеленскийдерусификацияисторияевреи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: