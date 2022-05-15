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Kalush Orchestra не дискваліфікують за заклик врятувати захисників Маріуполя

Ольга Глущенко Неділя, 15 травня 2022, 01:13
Kalush Orchestra не дискваліфікують за заклик врятувати захисників Маріуполя
фото: Євробачення у facebook

Український гурт Kalush Orchestra не будуть дискваліфікувати за заклик врятувати захисників Маріуполя.

Джерело: організатори "Євробачення", цитує Громадське

Дослівно: "Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер".

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Деталі: Позицію організаторів пісенного конкурсу озвучив у прямому етері коментатор.

Не будуть дискваліфікувати й інших учасників конкурсу, які підтримали Україну.

Що передувало: 14 травня лідер українського гурту "Kalush Orchestra" у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" закликав Європу врятувати захисників Маріуполя, яким російські загарбники не дають вийти з заводу "Азовсталь".

ВІДЕО ДНЯ

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України помітила, що після того, як гурт "Kalush Orchestra" у фіналі конкурсу Євробачення-2022 закликав допомогти захисникам Маріуполя, в інтернеті почали більше цікавитися Маріуполем та "Азовсталлю".

Теми: ЄвробаченняМаріупольвійна
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