Kalush Orchestra не дисквалифицируют за призыв спасти защитников Мариуполя

Украинскую группу Kalush Orchestra не будут дисквалифицировать за призыв спасти защитников Мариуполя.

Источник: организаторы "Евровидения", цитирует Общественное

Дословно: "Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

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Детали: Позицию организаторов песенного конкурса озвучил в прямом эфире комментатор.

Не будут дисквалифицировать и других участников конкурса, поддержавших Украину.

Что предшествовало: 14 мая лидер украинской группы "Kalush Orchestra" в финале песенного конкурса "Евровидение" призвал Европу спасти защитников Мариуполя, которым российские захватчики не дают выйти с завода "Азовсталь".

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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заметила, что после того, как группа "Kalush Orchestra" в финале конкурса Евровидение-2022 призвала помочь защитникам Мариуполя, в интернете стали больше интересоваться Мариуполем и "Азовсталью".