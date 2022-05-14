Євробачення: Kalush Orchestra закликав світ врятувати захисників Маріуполя

Лідер українського гурту "Kalush Orchestra" у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" закликав Європу врятувати захисників Маріуполя, яким російські загарбники не дають вийти з заводу "Азовсталь".

Джерело: UA.культура, трансляція Євробачення

Деталі: Лідер гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк після виступу у фіналі "Євробачення-2022" з піснею "Stefania" звернувся зі сцени до світу з важливим закликом.

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Пряма мова: "Я прошу всіх вас: будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть "Азовсталі" просто зараз".

Чому це важливо: Портове місто Маріуполь, що розташоване на узбережжі Азовського моря на півдні України, було заблоковане російськими військами майже на початку війни, 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

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Вони просять світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.

Мирних жителів евакуювали з заводу тиждень тому. Але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.

У підземеллях заводу "Азовсталь", який штурмують російські військові, в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених. Українська влада домовляється про евакуацію хоча б 60 найважчих.

Нагадаємо: 10 травня в італійському Турині відбувся перший півфінал Євробачення-2022, а 12 травня – другий півфінал. До фіналу потрапили: Україна, Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова, Нідерланди, а також Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія, Сербія.

Росія цього року не бере участі в пісенному конкурсі, а росіяни не можуть голооувати за його учасників.

Букмекери віщували Україні перемогу на "Євробаченні-2022", а російська пропутінська група хакерів погрожувала завадити цьому.

Латвійський гурт "Citi Zēni" тим часом записав кавер на пісню "Stefania" українського гурту "Kalush Orchestra".