Після заклику "Kalush Orchestra" на Євробаченні світ гуглить "Маріуполь" і "Азовсталь"

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України помітила, що після того, як гурт "Kalush Orchestra" у фіналі конкурсу Євробачення-2022 закликав допомогти захисникам Маріуполя, в інтернеті почали більше цікавитися Маріуполем та "Азовсталлю".

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "Пошук за запитом "Азовсталь" після заклику Kalush Orchestra на Євробаченні зріс у кілька разів

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Також активно почали цікавитись словом "Маріуполь".

Весь світ за Маріуполь, весь світ за Азовсталь!

Kalush Orchestra, дякуємо, хлопці!

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Ми сильні. Ми разом. Ми переможемо".

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