Після заклику "Kalush Orchestra" на Євробаченні світ гуглить "Маріуполь" і "Азовсталь"
Неділя, 15 травня 2022, 00:40
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України помітила, що після того, як гурт "Kalush Orchestra" у фіналі конкурсу Євробачення-2022 закликав допомогти захисникам Маріуполя, в інтернеті почали більше цікавитися Маріуполем та "Азовсталлю".
Джерело: Держспецзв’язку
Дослівно: "Пошук за запитом "Азовсталь" після заклику Kalush Orchestra на Євробаченні зріс у кілька разів
Також активно почали цікавитись словом "Маріуполь".
Весь світ за Маріуполь, весь світ за Азовсталь!
Kalush Orchestra, дякуємо, хлопці!
Ми сильні. Ми разом. Ми переможемо".
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Передісторія:
- 14 травня лідер українського гурту "Kalush Orchestra" у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" закликав Європу врятувати захисників Маріуполя, яким російські загарбники не дають вийти з заводу "Азовсталь".
- Портове місто Маріуполь, що розташоване на узбережжі Азовського моря на півдні України, було заблоковане російськими військами майже на початку війни, 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Вони просять світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- Мирних жителів евакуювали з заводу тиждень тому. Але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- У підземеллях заводу "Азовсталь", який штурмують російські військові, в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених. Українська влада домовляється про евакуацію хоча б 60 найважчих.