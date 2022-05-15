КНДР вживає "швидкі заходи" для боротьби з COVID, у країні майже 300 тисяч нових випадків

Північна Корея заявила в неділю, що загалом 42 людини померли, коли країна розпочала свій четвертий день загальнонаціонального карантину, спрямованого на боротьбу зі спалахом COVID-19.

Джерело: Reuters із посиланням на держЗМІ КНДР

Деталі: Північна Корея бореться з поширенням коронавірусу на тлі слабкої системи охорони здоров’я, обмеженими можливостями тестування та відсутністю програми вакцинації.

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що країна вживає "швидких державних надзвичайних заходів" для контролю епідемії, але немає жодних ознак того, що Пхеньян збирається прийняти міжнародні пропозиції вакцин.

"З ранку 12 травня всі провінції, міста і повіти країни повністю закриті, а робочі відділи, виробничі та житлові одиниці закриті один від одного, і проводиться суворий та інтенсивний огляд усіх людей", - повідомляє KCNA.

Ще щонайменше 296 180 людей виявили симптоми лихоманки, а ще 15 померли станом на неділю, повідомляє видання.

Що передувало: Північна Корея повідомила про перший випадок COVID-19.

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А згодом офіційно повідомила про першу смерть від коронавірусу.

Нагадаємо: До цьогор Північна Корея офіційно не визнавала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони.