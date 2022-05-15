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КНДР применяет "быстрые меры" для борьбы с COVID, в стране почти 300 тысяч новых случаев

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 04:55
фото: Getty Images

Северная Корея заявила в воскресенье, что в общей сложности 42 человека скончались, когда страна начала свой четвертый день общенационального карантина, направленного на борьбу со вспышкой COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на госСМИ КНДР

Детали: Северная Корея борется с распространением коронавируса на фоне слабой системы здравоохранения, ограниченными возможностями тестирования и отсутствием программы вакцинации.

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что страна принимает "быстрые государственные чрезвычайные меры" для контроля эпидемии, но нет никаких признаков того, что Пхеньян собирается принять международные предложения вакцин.

"С утра 12 мая все провинции, города и уезды страны полностью закрыты, а рабочие отделы, производственные и жилые единицы закрыты друг от друга, и производится строгий и интенсивный осмотр всех людей", - сообщает KCNA.

Еще по меньшей мере 296 180 человек выявили симптомы лихорадки, а еще 15 умерли по состоянию на воскресенье, сообщает издание.

Что предшествовало: Северная Корея сообщила о первом случае COVID-19.

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А потом официально известила о первой смерти от коронавируса.

Напомним: До сих пор Северная Корея официально не признавала ни одного случая COVID-19, но ввела жесткие меры предосторожности и закрыла свои границы.

Темы: КНДРкоронавирус
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