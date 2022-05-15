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Через "Дію" українці можуть відвідати судове засідання

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 12:46
Через Дію українці можуть відвідати судове засідання

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що українці можуть взяти участь в Електронному суді за допомогою "Дія.Підпису".

Джерело: міністр Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Багато українців вимушено поїхали під час війни. Але країна продовжує працювати й працюють суди. Тепер кожен, хто покинув Україну, може бути присутнім на судовому засіданні онлайн та підписувати необхідні документи за два кліки з підписом у смартфоні".

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Деталі: Інструкцію, як зробити "Дія.Підпис" Федоров записував раніше.

Теми: судДія
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