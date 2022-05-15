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Через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание

Валентина РоманенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 12:46

Министерство цифровой трансформации сообщает, что украинцы могут принять участие в Электронном суде посредством функции "Дія.Підпис".

Источник: министр Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Многие украинцы вынужденно уехали во время войны. Но страна продолжает работать и работают суды. Теперь каждый, кто покинул Украину, может присутствовать на судебном заседании онлайн и подписывать необходимые документы в два клика с подписью в смартфоне".

Детали: Инструкцию, как сделать "Дія.Підпис" Федоров записывал раньше.

Темы: судДія
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