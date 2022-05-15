За останні 2 доби в Росії спробували підпалити три військкомати в різних регіонах

Упродовж останніх двох діб у Волґоґраді, Рязанській і Ростовській областях невідомі здійснили спробу підпалу місцевих військових комісаріатів.

Джерело: Meduza, місцеві ЗМІ

Деталі: Близько 1 години ночі (за київським часом) 15 травня невідомі спробували підпалити будівлю військкомату Совєтського, Ворошилівського і Кіровського районів у Волґоґраді.

Пожежа охопила підсобне приміщення площею 20 квадратних метрів. Поліцейські після гасіння пожежі знайшли пляшку з ганчіркою – ймовірно, підпал здійснили "коктейлем Молотова". Окрім цього, поруч знайшли літрову пляшку об’ємом 1 л.

Військкомат у Волґоґраді, який спробували підпалити 15 травня Фото: telegram-канал Baza

Близько 2 години ночі в селищі Пронськ Рязанської області невідомі спробували підпалити двері й шибку будівлі місцевого військкомату, проте вогонь не поширився на решту будівлі.

Будівля військкомату в Пронську Фото: telegram-канал Baza

У ніч проти 14 травня в місті Ґуково Ростовської області невідомий кинув "коктейль Молотова" у військкомат на вулиці Красная Ґорка. Однак пожежу відразу загасили.

У жодному з трьох перелічених випадків російські силовики не знайшли людей, причетних до спроб підпалу.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: З 24 лютого 2022 року – дня, коли російські війська розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, у Росії здійснили 11 спроб підпалу військкоматів у різних регіонах.

За відповідний проміжок часу до вторгнення Росії в Україну (23 лютого 2021 – 23 лютого 2022 року), в усій Росії було лише три подібні спроби підпалів.

Нагадаємо: 13 травня в Омську невідомі закдила будівлю місцевого військкомату, через що частина вікна й меблів згоріли.