Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За останні 2 доби в Росії спробували підпалити три військкомати в різних регіонах

Денис КарловськийНеділя, 15 травня 2022, 15:25
фото ілюстративне: getty images

Упродовж останніх двох діб у Волґоґраді, Рязанській і Ростовській областях невідомі здійснили спробу підпалу місцевих військових комісаріатів.

Джерело: Meduza, місцеві ЗМІ

Деталі: Близько 1 години ночі (за київським часом) 15 травня невідомі спробували підпалити будівлю військкомату Совєтського, Ворошилівського і Кіровського районів у Волґоґраді. 

Пожежа охопила підсобне приміщення площею 20 квадратних метрів. Поліцейські після гасіння пожежі знайшли пляшку з ганчіркою – ймовірно, підпал здійснили "коктейлем Молотова". Окрім цього, поруч знайшли літрову пляшку об’ємом 1 л.

Військкомат у Волґоґраді, який спробували підпалити 15 травня
Військкомат у Волґоґраді, який спробували підпалити 15 травня
Фото: telegram-канал Baza

Близько 2 години ночі в селищі Пронськ Рязанської області невідомі спробували підпалити двері й шибку будівлі місцевого військкомату, проте вогонь не поширився на решту будівлі.

Будівля військкомату в Пронську
Будівля військкомату в Пронську
Фото: telegram-канал Baza

У ніч проти 14 травня в місті Ґуково Ростовської області невідомий кинув "коктейль Молотова" у військкомат на вулиці Красная Ґорка. Однак пожежу відразу загасили. 

У жодному з трьох перелічених випадків російські силовики не знайшли людей, причетних до спроб підпалу.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: З 24 лютого 2022 року – дня, коли російські війська розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, у Росії здійснили 11 спроб підпалу військкоматів у різних регіонах.

За відповідний проміжок часу до вторгнення Росії в Україну (23 лютого 2021 – 23 лютого 2022 року), в усій Росії було лише три подібні спроби підпалів.

Нагадаємо: 13 травня в Омську невідомі закдила будівлю місцевого військкомату, через що частина вікна й меблів згоріли.

Теми: Росіямобілізаціявійна
Головне сьогодні

У США вважають, що Україна може "обійти" ПДЧ на шляху до НАТО, як Фінляндія та Швеція

У Києві відновили плату за проїзд: що ще нового в роботі транспорту

Росіяни вдарили по Одещині: атакували міст, пошкодили базу відпочинку, поранили дитину

Зведення Генштабу: ЗСУ вдарили по росіянах в Чорнобаївці

відеоНа берег Одещини вимило російські міни

Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк

Усі новини...
Росія
Зневага з малої літери
У ЄС вигадали, як можна оплатити російський газ і не порушити санкції – ЗМІ
ППО збила ракету, яка летіла у бік Кропивницького
Останні новини
12:52
15 людей поранено у Миколаївській області за добу – голова облради
12:41
Війна в Україні - друга з основних проблем, які турбують німців, після інфляції
12:24
Луганщина: запасів газу лишилося на 2 місяці – Гайдай
12:24
З окупованого Мелітополя вже виїхали до половини мешканців – мер
12:21
аудіо"Як у фільмі жахів": війна в Україні стала пеклом для окупантів - перехоплення СБУ
12:16
фотоУ Бучі "розквітли" місця від куль на парканах
12:12
У Києві послабили обмеження продажу алкоголю у закладах
11:59
У США вважають, що Україна може "обійти" ПДЧ на шляху до НАТО, як Фінляндія та Швеція
11:58
Reebok продав свої активи у Росії турецькому партнеру з потрійним дисконтом
11:58
документ Близько 100 російських танкістів здалися в полон до середини березня – розвідка
Усі новини...