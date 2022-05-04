З початку вторгнення в Росії почастішали підпали військкоматів

Із початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого в щонайменше шести регіонах РФ невідомі підпалили будівлі військових комісаріатів.

Джерело: розслідування російської служби ВВС

Деталі: Журналісти ВВС знайшли в російських ЗМІ підтвердження підпалів військкоматів щонайменше в шести регіонах. Їм невідомі, чи пов’язані ці спроби підпалів.

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Журналісти перевірили, що за календарний рік до вторгнення 24 лютого в російських медіа написали лише про три подібні спроби підпалу. До того ж, у двох випадках підпали стосувалися колишніх будівель, у яких військкомати вже не були розташовані.

Після вторгнення російських військ в Україну перший випадок підпалу стався 28 лютого в Луховіцах Московської області. Видання "Московский комсомолец" повідомляло, що 21-річний мешканець розбив шибки будівлі, кинув туди запальні суміші, а перед цим розмалював браму в синій і жовтий кольори, додавши "провокативний напис" про російську армію.

Відеозапис, на якому нібито зафіксовано підпал, виклали 8 березня в telegram-каналі "ВатаХантеры".

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Поліція затримала 21-річного підозрюваного 8 березня, але він, як твердить "Московський комсомолець", буцімто втік з-під варти 13 березня. Проте вже ввечері його знову затримали поліцейські й повернули до СІЗО.

3 березня стало відомо про підпал військкомату у Воронежі. Проте силовики запевнили, що постраждали лише двері.

У ніч проти 11 березня стався підпал будівлі військкомату в місті Березовський у Свердловській області. "Комсомольская правда" писала, що підпал влаштував 24-річний консультант із крамниці електроніки. Він нібито після затримання зізнався, що "хотів зірвати призов". Прокурори інкримінували йому "замах на вбивство".

У ніч на 19 березня в місті Шуя Івановської області стався підпал військкомату. Місцеві ЗМІ наполягали, що підозрюваний буцімто впродовж 5 годин тікав від правоохоронців та навіть перевдягався. За версією влади, він був напідпитку.

Уночі 18 квітня підпалили будівлю військкомату в селищі Зубова Поляна в Мордовії. Внаслідок пожежі згоріли кімнати, де зберігали особові справи призовників, а також пошкоджено кілька комп’ютерів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що кілька невідомих закидали будівлю "коктейлями Молотова".

Останній інцидент стався 4 травня в місті Нижнєвартовськ у Ханти-Мансійському окрузі. Пожежу помітили поліцейські й загасили, тому постраждали лише вікна й фойє. Підозрюваних не знайшли.

Довідково: 1 квітня в Росії розпочався весняний призов, який триватиме до 15 липня. Російська влада планує відправити на вйіськову службу близько 135 тисяч чоловіків.

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