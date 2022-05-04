Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З початку вторгнення в Росії почастішали підпали військкоматів

Денис КарловськийСереда, 4 травня 2022, 22:00
З початку вторгнення в Росії почастішали підпали військкоматів
фото: getty images

Із початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого в щонайменше шести регіонах РФ невідомі підпалили будівлі військових комісаріатів.

Джерело: розслідування російської служби ВВС

Деталі: Журналісти ВВС знайшли в російських ЗМІ підтвердження підпалів військкоматів щонайменше в шести регіонах. Їм невідомі, чи пов’язані ці спроби підпалів.

Реклама:

Журналісти перевірили, що за календарний рік до вторгнення 24 лютого в російських медіа написали лише про три подібні спроби підпалу. До того ж, у двох випадках підпали стосувалися колишніх будівель, у яких військкомати вже не були розташовані.

Після вторгнення російських військ в Україну перший випадок підпалу стався 28 лютого в Луховіцах Московської області. Видання "Московский комсомолец" повідомляло, що 21-річний мешканець розбив шибки будівлі, кинув туди запальні суміші, а перед цим розмалював браму в синій і жовтий кольори, додавши "провокативний напис" про російську армію.

Відеозапис, на якому нібито зафіксовано підпал, виклали 8 березня в telegram-каналі "ВатаХантеры".

ВІДЕО ДНЯ

Поліція затримала 21-річного підозрюваного 8 березня, але він, як твердить "Московський комсомолець", буцімто втік з-під варти 13 березня. Проте вже ввечері його знову затримали поліцейські й повернули до СІЗО. 

3 березня стало відомо про підпал військкомату у Воронежі. Проте силовики запевнили, що постраждали лише двері.

У ніч проти 11 березня стався підпал будівлі військкомату в місті Березовський у Свердловській області. "Комсомольская правда" писала, що підпал влаштував 24-річний консультант із крамниці електроніки. Він нібито після затримання зізнався, що "хотів зірвати призов". Прокурори інкримінували йому "замах на вбивство".

У ніч на 19 березня в місті Шуя Івановської області стався підпал військкомату. Місцеві ЗМІ наполягали, що підозрюваний буцімто впродовж 5 годин тікав від правоохоронців та навіть перевдягався. За версією влади, він був напідпитку.

Уночі 18 квітня підпалили будівлю військкомату в селищі Зубова Поляна в Мордовії. Внаслідок пожежі згоріли кімнати, де зберігали особові справи призовників, а також пошкоджено кілька комп’ютерів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що кілька невідомих закидали будівлю "коктейлями Молотова".

Останній інцидент стався 4 травня в місті Нижнєвартовськ у Ханти-Мансійському окрузі. Пожежу помітили поліцейські й загасили, тому постраждали лише вікна й фойє. Підозрюваних не знайшли.

Довідково: 1 квітня в Росії розпочався весняний призов, який триватиме до 15 липня. Російська влада планує відправити на вйіськову службу близько 135 тисяч чоловіків.

Передісторія:

  • Українська розвідка наполягає, що в Росії триває прихована мобілізація "казаків" із південних областей, безробітних, зокрема тих, хто втратив роботу через запроваджені санкції, а також ведеться підготовка до часткової мобілізації в областях, які межують з Україною.
  • Західні посадовці та українська розвідка вважають, що 9 травня російський президент Володимир Путін може оголосити стан війни з Україною та запровадити загальну мобілізацію чоловічого населення. У Кремлі заперечують, що це "нісенітниці".

Теми: Росіяпожежамобілізаціяпризов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: