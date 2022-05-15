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За последние 2 суток в России попытались поджечь три военкомата в разных регионах 

Денис КарловскийВоскресенье, 15 мая 2022, 15:25
фото иллюстративное: getty images

За последние два дня в Волгограде, Рязанской и Ростовской областях неизвестные предприняли попытку поджога местных военных комиссариатов.

Источник: Meduza, местные СМИ

Детали: Около 1 часа ночи (по киевскому времени) 15 мая неизвестные попытались поджечь здание военкомата Советского, Ворошиловского и Кировского районов в Волгограде.

Пожар охватил подсобное помещение площадью 20 квадратных метров. Полицейские после тушения пожара нашли бутылку с тряпкой – вероятно, поджог совершили "коктейлем Молотова". Кроме того, рядом нашли литровую бутылку объемом 1 л.

Военкомат в Волгограде, котоырй попытались поджечь ночью 15 мая
Военкомат в Волгограде, котоырй попытались поджечь ночью 15 мая
фото: telegram-канал baza

Около 2 часов ночи в поселке Пронск Рязанской области неизвестные попытались поджечь двери и оконное стекло здания местного военкомата, однако огонь не распространился на здание.

Военкомат в Пронске Рязанской области
Военкомат в Пронске Рязанской области
фото: telegram-канал baza

В ночь на 14 мая в городе Гуково Ростовской области неизвестный бросил "коктейль Молотова" в военкомат на улице Красная Горка. Однако пожар сразу потушили.

Ни в одном из трех перечисленных случаев российские силовики не нашли людей, причастных к попыткам поджога.

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Справка: С 24 февраля 2022 года – дня, когда российские войска начали широкомасштабное вторжение в Украину, в России предприняли 11 попыток поджога военкоматов в разных регионах. 

За соответствующий промежуток времени до вторжения России в Украину (с 23 февраля 2021 по 23 февраля 2022 года), по всей России произошло лишь три подобных попытки поджогов.

Напомним: 13 мая в Омске неизвестные забросили здание местного военкомата, из-за чего часть окна и мебели сгорела.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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