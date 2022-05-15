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У Білорусі мріють, що до ОДКБ увійдуть десятки держав

Катерина ТищенкоНеділя, 15 травня 2022, 18:47
У Білорусі мріють, що до ОДКБ увійдуть десятки держав
МІНІСТР ОБОРОНИ РОСІЇ СЕРҐЄЙ ШОЙҐУ (ЛІВОРУЧ) І МІНІСТР ОБОРОНИ БІЛОРУСІ ВІКТОР ХРЕНІН (ПРАВОРУЧ) 3 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін вірить, що за кілька років членами ОДКБ будуть не нинішні шість, а десятки держав.

Джерело: Хренін в інтерв'ю виданню "Белорусская военная газета. Во славу Родины", повідомляє БЕЛТА

Деталі: 15 травня виповнилося 30 років Договору про колективну безпеку та 20 років Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичної міжнародної організації, яку Росія позиціонує як альтернативу НАТО.

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Наразі до складу ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Пряма мова Хреніна: "Ми скоро побачимо, як зміниться світоустрій. Але ОДКБ продемонструвала свою боєздатність, свою миролюбність, і, гадаю, за кілька років це буде вже не шість країн. Це будуть десятки держав, які цінують мир і стабільність, а не агресивність та зміна політичного устрою інших держав".

Більше деталей: Він додав, що організація змінюватиметься та реагуватиме на актуальні загрози.

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"Загрози та виклики постійно змінюються. Звичайно, не думаю, що кудись зникнуть кольорові революції, зникнуть тероризм та наркотрафік, торгівля людьми та біологічні загрози. На тлі цього і розвиватиметься організація, визначаючи відповідні формування та засоби, які мають протидіяти новим викликам та загрозам", – сказав Хренін.

Що передувало: 27 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що країни-члени ОДКБ не виявляють бажання брати участь у війні проти України. Натомість члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території РФ або Білорусі, але тільки після офіційної заяви цих країн щодо нападу України на їхню територію.

28 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що його країна та Росія, які будують Союзну державу, можуть залучити й інші країни колишнього Радянського Союзу.

Теми: БілорусьРосія
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