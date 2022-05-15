В Беларуси мечтают, что в ОДКБ войдут десятки государств

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин верит, что через несколько лет членами ОДКБ будут не нынешние шесть, а десятки государств.

Источник: Хренин в интервью изданию "Белорусская военная газета. Во славу Родины", сообщает БЕЛТА

Детали: 15 мая исполнилось 30 лет Договору о коллективной безопасности и 20 лет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политической интернациональной организации, которую Россия позиционирует как альтернативу НАТО.

Сейчас в состав ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Прямая речь Хренина: "Мы скоро увидим, как изменится мироустройство. Но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и, думаю, через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств".

Больше деталей: Он добавил, что организация будет изменяться и реагировать на актуальные угрозы.

"Угрозы и вызовы постоянно меняются. Конечно, не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этого и будет развиваться организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам", – сказал Хренин.

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Что предшествовало: 27 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что страны-члены ОДКБ не изъявляют желания участвовать в войне против Украины. В то же время члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси, но только после официального заявления этих стран о нападении Украины на их территорию.

28 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна и Россия, строящие Союзное государство, могут привлечь и другие страны бывшего Советского Союза.