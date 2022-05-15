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На окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20% – зведення Генштабу ЗСУ

Денис КарловськийНеділя, 15 травня 2022, 19:06
На окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20% – зведення Генштабу ЗСУ
українські танки на дорозі в напрямку бахмута 15 травня. фото: getty images

На окремих напрямках ведення бойових дій комплектування підрозділів окупантів становить менше 20 відсотків.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 15 травня

Дослівно: "Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. 

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На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів".

Деталі: На Харківщині ворог зосередився на утриманні зайнятих позицій і недопущенні виходу підрозділів ЗСУ до лінії державного кордону. Окупанти продовжують кидати в бій чоловіків, мобілізованих на окупованих територіях Донеччини й Луганщини.

Окупанти вели систематичні обстріли населених пунктів Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Упродовж доби здійснили спробу наступу біля Довгенького і Богородичного.

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На Донеччині росіяни продовжували вести обстріли й намагалися закріпитися на зайнятих позиціях, а також поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Поблизу Сєвєродонецька противник вів бойові дії поблизу Тошківки. Поблизу Борівського окупанти зазнали втрат при спробі наступу й відступили.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи.

На Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат у районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи.

На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, вів штурмові та наступальні дії. Успіху не мав.

У Маріуполі без упину ворог завдає авіаційних та артилерійських ударів по заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники, а також блокує виходи з підземних бомбосховищ.

У напрямку на Запоріжжя й Новопавлівку ворог вів обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Із боку українських захисників були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

На Криворізькому і Миколаївському напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ з мінометів і ствольної артилерії.

На північному кордоні України з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань з боку ворога не виявлено. Білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття ділянок кордону.

На Сумщині ворог посилено охороняє пункти перетину кордноу в Курській і Бєлґородській областях. Також противник завдав ударів по цивільних об’єктах у селах Шипилівка та Шевченкове.

Українська розвідка помітила підготовку близько 2 500 резервістів російським командуванням на полігонах у Воронезькій, Бєлґородській і Ростовській областях. Відразу після завершення тренувань, їх планують кинути в бій проти ЗСУ.

Передісторія:

  • Станом на ранок 15 травня, Росія втратила близько 27 600 військових, 1220 танків і 555 артилерійських систем. 
  • Міністерство оборони Великої Британії вважає, що через втрати третини боєздатних підрозділів Росією, окупаційні війська РФ не зможуть упродовж найближчих 30 днів вести наступальні дії.

Теми: Збройні силибойові діїРосіявійна
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