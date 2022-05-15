На отдельных направлениях комплектация российских подразделений менее 20% – сводка Генштаба ВСУ

украинские танки на дороге в направлении бахмута. фото: getty images

На отдельных направлениях ведения боевых действий комплектование подразделений оккупантов составляет менее 20 процентов.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 15 мая

Дословно: "Оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов.

Реклама:

На Попаснянском направлении из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений".

Детали: В Харьковской области враг сосредоточился на удержании занятых позиций и недопущении выхода подразделений ВСУ к линии государственной границы. Оккупанты продолжают бросать в бой мужчин, мобилизованных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты вели систематические обстрелы населенных пунктов Русские Тишки, Терновая и Петровка. За сутки предприняли попытку наступления возле Довгенького и Богородичного.

ВИДЕО ДНЯ

В Донецкой области россияне продолжали вести обстрелы и пытались закрепиться на занятых позициях, а также пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Вблизи Северодонецка противник вел боевые действия вблизи Тошковки. Вблизи Боровского захватчики понесли потери при попытке наступления и отступили.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи.

На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы.

На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия. Удачи не имел.

В Мариуполе непрерывно враг наносит авиационные и артиллерийские удары по заводу "Азовсталь", где находятся украинские защитники, а также блокирует выходы из подземных бомбоубежищ.

В направлении Запорожья и Новопавловки враг вел обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Со стороны украинских защитников были попытки вести контрбатарейную борьбу.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал позиции ВСУ по минометам и ствольной артиллерии.

На северной границе Украины с Беларусью признаки формирования наступательных группировок со стороны врага не выявлены. Белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию участков границы.

В Сумской области враг усиленно охраняет пункты пересечения границы в Курской и Белгородской областях. Также противник нанес удары по гражданским объектам в селах Шипиловка и Шевченково.

Украинская разведка заметила подготовку около 2500 резервистов российским командованием на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Сразу после завершения тренировок их планируют бросить в бой против ВСУ.

Предыстория: