Президент України виступить перед студентами 63 університетів США

Президент Володимир Зеленський у понеділок 16 травня виступить перед студентськими спільнотами 63 університетів США та 2 університетів Канади, аби особисто проінформувати про потреби України в протидії російській агресії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ще одне завдання, яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна – робимо все, щоби зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас.

Зокрема для цього, для більшої інформаційної й політичної підтримки України, вже в понеділок буду спілкуватися зі студентами провідних американських університетів – це 63 університети США і два університети Канади, які об’єднують сотні тисяч студентів, і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Також заплановане окреме звернення для студентів Стенфордського університету наприкінці травня.

Готуюся також до спілкування з українськими студентами провідних вишів нашої держави. У своєму зверненні до них відповім на важливі, деякі складні питання, які вже є в нашому суспільстві, які вже видно, і очікую глибоких запитань від них, від наших студентів".

Передісторія:

За даними українських дипломатів, 27 американських вищих навчальних закладів присвоїли Зеленському звання почесного доктора наук

11 травня Зеленський виступив перед студентами провідних французьких вишів, де розповів їм, якою буде перемога України у війні.