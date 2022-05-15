Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент України виступить перед студентами 63 університетів США

Денис КарловськийНеділя, 15 травня 2022, 22:52
скриншот відео звернення

Президент Володимир Зеленський у понеділок 16 травня виступить перед студентськими спільнотами 63 університетів США та 2 університетів Канади, аби особисто проінформувати про потреби України в протидії російській агресії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ще одне завдання, яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна – робимо все, щоби зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. 

Зокрема для цього, для більшої інформаційної й політичної підтримки України, вже в понеділок буду спілкуватися зі студентами провідних американських університетів – це 63 університети США і два університети Канади, які об’єднують сотні тисяч студентів, і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Також заплановане окреме звернення для студентів Стенфордського університету наприкінці травня.

Готуюся також до спілкування з українськими студентами провідних вишів нашої держави. У своєму зверненні до них відповім на важливі, деякі складні питання, які вже є в нашому суспільстві, які вже видно, і очікую глибоких запитань від них, від наших студентів".

Передісторія:

  • За даними українських дипломатів, 27 американських вищих навчальних закладів присвоїли Зеленському звання почесного доктора наук.
  • 11 травня Зеленський виступив перед студентами провідних французьких вишів, де розповів їм, якою буде перемога України у війні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАЗеленськийвузистуденти
Головне сьогодні

Українські захисники знищили великий склад боєприпасів росіян в Ізюмі – Генштаб

оновленоШуфрич покинув Україну, але обіцяє повернутись

Швеція подасть заявку на вступ до НАТО

Лукашенко на зустрічі ОДКБ у Москві: Без згуртування нас завтра може не бути

відеоПутін про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: У нас із ними немає проблем

У Кремлі розповіли, чому Україна в НАТО – це погано, а Фінляндія та Швеція – ні

Усі новини...
США
У церкві в США сталася стрілянина, є жертви
Блінкен: Дуже скоро відновимо роботу посольства в Києві
Посольство США показало в дії гаубиці калібру 155 мм, передані до ЗСУ
Останні новини
20:08
На дорогах запрацював автоконтроль за вагою вантажівок: є перші порушники
20:07
ПЦУ закликає до єднання представників Московського патріархату, які проти "русского мира"
19:59
У Херсоні військові РФ розікрали телецентр "Суспільного"
19:58
Макрон призначив прем’єр-міністром міністерку праці Елізабет Борн
19:45
Країни ЄС готові взятись за сьомий пакет санкцій проти РФ – Кулеба
19:44
Сервіс таксі Gett припинить роботу в Росії з 1 червня
19:37
Українські захисники знищили великий склад боєприпасів росіян в Ізюмі – Генштаб
19:26
В Україні жоден інформаційний канал не мовить виключно українською – омбудсмен
19:25
Лише одна країна продовжує блокувати нафтове ембарго - Кулеба
19:15
У Горенці на Київщині зруйновано інфраструктури на 2,5 мільярда
Усі новини...