Зеленський отримав почесне звання в майже 30 американських університетах

диплом зеленського про присвоєння звання почесного доктора наук в манор-коледжі. фото: почесне консульство україни у філадельфії

Президентові Володимиру Зеленському присвоїли звання почесного доктора наук 27 вищих навчальних закладів США.

Джерело: очільниця почесного консульства України у Філадельфії Ірина Мазур

Пряма мова Мазур: "Сьогодні 12 травня президентові України Володимирові Зеленському присвоїли звання почесного доктора гуманітарних наук від Манор-коледжу в місті Дженкінтаун, Пенсильванія.

Для мене було неймовірною честю отримати цей почесний диплом від імені Президента України.

Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США".

Передісторія:

Наприкінці травня президент Зеленський готується виступити в Стенфордському університеті – одному з провідних у світі.

11 травня Зеленський виступив перед студентами провідних французьких вишів , де розповів їм, якою буде перемога України у війні.

43-ій президент США Джордж Буш-молодший після спілкування із Зеленським, порівняв його з британським прем’єр-міністром сером Вінстоном Черчилем.

Польська пошта надрукувала 99 аркушів колекційних марок із зображенням Зеленського в синьо-жовтих кольорах. Попри високу ціну, їх розкупили за годину.