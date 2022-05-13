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Зеленський отримав почесне звання в майже 30 американських університетах

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 08:39
Зеленський отримав почесне звання в майже 30 американських університетах
диплом зеленського про присвоєння звання почесного доктора наук в манор-коледжі. фото: почесне консульство україни у філадельфії

Президентові Володимиру Зеленському присвоїли звання почесного доктора наук 27 вищих навчальних закладів США.

Джерело: очільниця почесного консульства України у Філадельфії Ірина Мазур

Пряма мова Мазур: "Сьогодні 12 травня президентові України Володимирові Зеленському присвоїли звання почесного доктора гуманітарних наук від Манор-коледжу в місті Дженкінтаун, Пенсильванія.

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Для мене було неймовірною честю отримати цей почесний диплом від імені Президента України.

Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці травня президент Зеленський готується виступити в Стенфордському університеті – одному з провідних у світі.
  • 11 травня Зеленський виступив перед студентами провідних французьких вишів, де розповів їм, якою буде перемога України у війні.
  • 43-ій президент США Джордж Буш-молодший після спілкування із Зеленським, порівняв його з британським прем’єр-міністром сером Вінстоном Черчилем.
  • Польська пошта надрукувала 99 аркушів колекційних марок із зображенням Зеленського в синьо-жовтих кольорах. Попри високу ціну, їх розкупили за годину.

Теми: СШАЗеленськийвузинагороди
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