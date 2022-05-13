Зеленський отримав почесне звання в майже 30 американських університетах

диплом зеленського про присвоєння звання почесного доктора наук в манор-коледжі. фото: почесне консульство україни у філадельфії

Президентові Володимиру Зеленському присвоїли звання почесного доктора наук 27 вищих навчальних закладів США.

Джерело: очільниця почесного консульства України у Філадельфії Ірина Мазур

Пряма мова Мазур: "Сьогодні 12 травня президентові України Володимирові Зеленському присвоїли звання почесного доктора гуманітарних наук від Манор-коледжу в місті Дженкінтаун, Пенсильванія.

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Для мене було неймовірною честю отримати цей почесний диплом від імені Президента України.

Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США".

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