Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, завершиться тоді, коли Україна поверне всі свої території та людей.
Джерело: Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами провідних французьких університетів
Пряма мова Зеленського: "Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це є правда. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого… Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю.
Росія по черзі забирала, окуповувала всі наші права: право на нашу землю, право вибору, право вибору, врешті-решт ми дійшли до права жити".
Деталі: Зеленський пояснив французькій молоді, що Україна зараз виборює своє право на життя, втрачаючи життя найкращих українців.
Він пояснив, що перемовини можут ьвести лише з тих позицій, що Росія зрозуміє помилковість і катастрофічність своїх рішень і буде готова нести покарання за скоєні злочини в Україні.
Президент наголосив, що зі звільненням українських міст і сіл, де виявляють докази масових вбивств і катувань росіян а також бездумного руйнування житла, як у Бучі, Ірпені й Маріуполі, бажання вести перемовини дедалі зменшується.
У будь-якому разі перемовини, підкреслив Зеленський, мають відбуватися в межах діалогу, а не ультиматумів.
Передісторія:
- У вечірньому зверненні 10 травня президент Зеленський звернувся до громадян із проханням не створювати емоційного тиску на ЗСУ з вимогою моментально звільнити всі території з-під російської окупації.
- У День Перемоги Зеленський попередив Росію, що незабаром в Україні буде два дні Перемоги, а в неї не лишиться жодного.
- Зеленський заявляв 6 травня, що переговорний процес можна відновити, якщо російські війська відійдуть на ті позиції, які існували станом на 23 лютого 2022 року.