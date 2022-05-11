Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський

Денис КарловськийСереда, 11 травня 2022, 20:24
Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський
зеленський під час онлайн-розмови з французькими студентами 11 травня. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, завершиться тоді, коли Україна поверне всі свої території та людей.

Джерело: Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами провідних французьких університетів

Пряма мова Зеленського: "Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це є правда. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого… Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю.

Реклама:

Росія по черзі забирала, окуповувала всі наші права: право на нашу землю, право вибору, право вибору, врешті-решт ми дійшли до права жити". 

Деталі: Зеленський пояснив французькій молоді, що Україна зараз виборює своє право на життя, втрачаючи життя найкращих українців.

Він пояснив, що перемовини можут ьвести лише з тих позицій, що Росія зрозуміє помилковість і катастрофічність своїх рішень і буде готова нести покарання за скоєні злочини в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент наголосив, що зі звільненням українських міст і сіл, де виявляють докази масових вбивств і катувань росіян а також бездумного руйнування житла, як у Бучі, Ірпені й Маріуполі, бажання вести перемовини дедалі зменшується.

У будь-якому разі перемовини, підкреслив Зеленський, мають відбуватися в межах діалогу, а не ультиматумів.

Передісторія:

  • У вечірньому зверненні 10 травня президент Зеленський звернувся до громадян із проханням не створювати емоційного тиску на ЗСУ з вимогою моментально звільнити всі території з-під російської окупації.
  • У День Перемоги Зеленський попередив Росію, що незабаром в Україні буде два дні Перемоги, а в неї не лишиться жодного.
  • Зеленський заявляв 6 травня, що переговорний процес можна відновити, якщо російські війська відійдуть на ті позиції, які існували станом на 23 лютого 2022 року.

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: