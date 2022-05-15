Президент Украины выступит перед студентами 63 университетов США

Президент Владимир Зеленский в понедельник 16 мая выступит перед студенческими сообществами 63 университетов США и 2 университета Канады, чтобы лично проинформировать о потребностях Украины в противодействии российской агрессии.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Еще одна задача, которая приобретает тем большее значение, чем дольше длится война – делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к нам, Украине. Информация о наших потребностях должна быть в новостях всех государств, которые важны для нас.

В частности, для большей информационной и политической поддержки Украины уже в понедельник буду общаться со студентами ведущих американских университетов – это 63 университета США и два университета Канады, которые объединяют сотни тысяч студентов, и являются большим экспертным и исследовательским сообществом. Также намечено отдельное обращение для студентов Стэнфордского университета в конце мая.

Готовлюсь также к общению с украинскими студентами ведущих вузов нашего государства. В своем обращении к ним отвечу на важные, некоторые сложные вопросы, которые уже есть в нашем обществе, которые уже видны, и ожидаю глубоких вопросов от них, наших студентов".

Предыстория:

По данным украинских дипломатов, 27 американских вузов присвоили Зеленскому звание почетного доктора наук.

11 мая Зеленский выступил перед студентами ведущих французских вузов, где рассказал, какой будет победа Украины в войне.