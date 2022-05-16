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Россияне ударили по Одесщине: атаковали мост, повредили базу отдыха, ранили 4 человек

Елена РощинаПонедельник, 16 мая 2022, 09:35

Российские войска утром 16 мая нанесли ракетные удары по Одесской области: атаковали мост через Днестровский лиман – повреждена база отдыха, ранены четыре человека, среди которых ребенок.

Источник: "Думская", Одеса. Офіційно со ссылкой на ОК "Юг", ГСЧС, Суспільне

Детали: Одесское издание сообщило, что в результате удара пострадала база отдыха в Одесской области.

Перед тем сообщалось, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области виден дым.

Власти Одессы со ссылкой на Оперативное командование "Юг" проинформировали, что в результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно: пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется", – сообщил горсовет.

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Позже спасатели сообщили, что количество раненых увеличилось до четырех.

По меньшей мере, шесть частных домов подверглись разрушениям в результате ракетного удара по туристической зоне Одесской области, сообщил корреспондент канала "Суспільне".

По информации "Думской", в самой Одессе, на Таирова, тоже слышали звуки взрывов, но это могла работать противовоздушная оборона.

Воздушная тревога в Одесской области длилась с 08:39 до 09:45 утра.

УП, обновлено
Темы: Одесская областьОдессавойнаРосcия
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