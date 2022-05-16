ЗСУ збили російську ракету на підльоті до Одеси

Українські військові знищили російську крилату ракету типу "Х", випущену винищувачем РФ по Одесі.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "16 травня опівдні воїнами повітряного командування "Південь" виявлена та знищена крилата ракета типу "Х", яка була випущена винищувачем російських окупантів у напрямку міста Одеси.

Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу.

Тримаємо стрій. Слава Україні!".

Що передувало: Російські війська вранці 16 травня завдали ракетних ударів по Одеській області: атакували міст через Дністровський лиман – пошкоджено базу відпочинку, поранено чотирьох осіб, серед яких дитина.