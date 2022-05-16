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ВСУ сбили российскую ракету на подлете к Одессе

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 14:59
ВК "Південь"

Украинские военные уничтожили российскую крылатую ракету типа "Х", выпущенную истребителем РФ по Одессе.

Источник: служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "16 мая в полдень воинами воздушного командования "Південь" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении города Одессы.

Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге.

Держим строй. Слава Украине!".

Что предшествовало: Российские войска утром 16 мая нанесли ракетные удары по Одесской области: атаковали мост через Днестровский лиман – повреждена база отдыха, ранены четыре человека, среди которых ребенок.

Темы: Одессавойна
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