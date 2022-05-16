На Київщині знайшли ще одне тіло вбитого росіянами

15 травня у лісосмузі поблизу села Вишеград Бучанщини Київської області правоохоронці виявили загиблого під час бойових дій.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Тіло мирного жителя знаходилося в кущах та було ледве присипане землею. За попередніми даними чоловік загинув від кульових поранень у спину.

Як з’ясувалось, 28-річний житель Колонщини із батьками проживав у селі Колонщина, що поблизу Макарова. Під час окупації російськими військами він зник безвісти.

Нині тіло мирного жителя вже скероване на судмедекспертизу.

Нагадаємо: 22 квітня стало відомо, що у Київській області правоохоронці виявили тіла 1084 цивільних осіб, до 75% цих людей були вбиті зі стрілецької зброї.