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На Київщині знайшли ще одне тіло вбитого росіянами

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 16:39
фото поліції

15 травня у лісосмузі поблизу села Вишеград Бучанщини Київської області правоохоронці виявили загиблого під час бойових дій.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Тіло мирного жителя знаходилося в кущах та було ледве присипане землею. За попередніми даними чоловік загинув від кульових поранень у спину.

Як з’ясувалось, 28-річний житель Колонщини із батьками проживав у селі Колонщина, що поблизу Макарова. Під час окупації російськими військами він зник безвісти.

Нині тіло мирного жителя вже скероване на судмедекспертизу.

Нагадаємо: 22 квітня стало відомо, що у Київській області правоохоронці виявили тіла 1084 цивільних осіб, до 75% цих людей були вбиті зі стрілецької зброї.

Теми: Київська областьвійнаокупаціяРосія
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