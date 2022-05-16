На Киевщине нашли еще одно тело убитого россиянами

15 мая в лесополосе вблизи села Вышеград Бучанщины в Киевской области правоохранители обнаружили погибшего во время боевых действий.

Источник: полиция Киевщины

Детали: Тело мирного жителя находилось в кустах и ​​было едва присыпано землей. По предварительным данным, мужчина погиб от шаровых ранений в спину.

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Как выяснилось, 28-летний житель Колонщины с родителями проживал в селе Колонщина близ Макарова. Во время оккупации русскими войсками он пропал без вести.

В настоящее время тело мирного жителя уже направлено на судмедэкспертизу.

Напомним: 22 апреля стало известно, что в Киевской области правоохранители обнаружили тела 1084 гражданских лиц, до 75% этих людей были убиты из стрелкового оружия.