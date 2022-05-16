У Херсоні військові РФ розікрали телецентр "Суспільного"

Приміщення Суспільного у Херсоні після російських мародерів, скрин з відео

Будівлю філії Суспільного у Херсоні російські військові РФ захопили щойно зайшли у місто – обладнання з телевізійного центру вивезли, у дворі влаштували стоянку для своєї військової техніки.

Джерело: кореспонденти Суспільного

Деталі: Наразі в студії, з якої мовило Суспільне Херсон, немає жодної телекамери чи екрана, з кабінетів військові РФ винесли всі комп'ютери і цінну техніку.

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Дослівно: "Все, що залишилось – застаріле і списане давно обладнання. Саме його використали російські пропагандисти, аби відзняти так зване "розслідування" про "капище української брехні і пропаганди", як вони назвали філію Суспільного Херсон.

Пряма мова менеджера філії Михайла Сваричевського: "Розруха та мародерство – влучні слова, щоб описати наслідки окупації філії, яка почалась 2 березня. На відео продемонстровано застарілу та списану техніку, яка знаходилась у підвальних приміщеннях, а також студію, яка використовувалась, як складське приміщення. А от вся нова техніка та обладнання чомусь на відео не попали, оскільки, скоріш за все , вивезені до Росії".

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