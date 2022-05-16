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В Херсоне военные РФ разворовали телецентр "Суспільного"

Светлана КизиловаПонедельник, 16 мая 2022, 19:59
Помещение Суспільного в Херсоне после российских мародеров, скрин с видео

Здание филиала "Суспільного" в Херсоне российские военные РФ захватили, как только вошли в город – оборудование из телевизионного центра вывезли, во дворе устроили стоянку для своей военной техники.

Источник: корреспонденты "Суспільного"

Детали: Сейчас в студии, из которой вещало "Суспільне Херсон", нет ни одной телекамеры или экрана, из кабинетов военные РФ вынесли все компьютеры и ценную технику.

Дословно: "Все, что осталось – устаревшее и списанное давно оборудование. Именно его использовали российские пропагандисты, чтобы снять так называемое "расследование" про "капище украинской лжи и пропаганды", как они назвали филиал "Суспільного" в Херсоне.

Прямая речь менеджера филиала Михаила Сваричевского: "Разруха и мародерство – точные слова, чтобы описать последствия оккупации филиала, который начался 2 марта. На видео продемонстрирована устаревшая и списанная техника, которая находилась в подвальных помещениях, а также студия, которая использовалась как складское помещение. А вот вся новая техника и оборудование почему-то на видео не попали, поскольку, скорее всего, вывезены в Россию".

Напомним:

Британская разведка утверждает, что установление в Херсоне пророссийской администрации подчеркивает только провал политических целей РФ в Украине.

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Темы: Херсонмародерствооккупация
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