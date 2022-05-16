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На сході ЗСУ відбили 11 атак, ППО збила ворожий літак

Катерина ТищенкоПонеділок, 16 травня 2022, 21:53
На сході ЗСУ відбили 11 атак, ППО збила ворожий літак
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові за день відбили 11 ворожих атак, на 3 локаціях тривають бої, ППО збила ворожий літак Су-25.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: 16 травня окупанти обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян (серед них одна дитина).

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Станом на 21 годину у понеділок військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили техніку ворога:  1 зенітний ракетний комплекс "Тор"; 5 танків; 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ); 12 одиниць бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак (Су-25) та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у понеділок російські війська здійснили 8 атак. Українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами.

ВІДЕО ДНЯ

Втрати ворога складають: особового складу – до 178, танків – 5, БМП – 7, БТР – 2, ББМ – 2, РСЗВ – 3, артилерійських систем – 1, мінометів – 2, АТТ – 5, БПЛА – 1.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасЗбройні силивійна
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