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На востоке ВСУ отбили 11 атак, ПВО сбила вражеский самолет

Катерина ТищенкоПонедельник, 16 мая 2022, 21:53
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные за день отразили 11 вражеских атак, на 3 локациях продолжаются бои, ПВО сбила вражеский самолет Су-25.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: 16 мая оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан (среди них один ребенок).

По состоянию на 21:00 в понедельник военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили технику врага: 1 зенитный ракетный комплекс "Тор"; 5 танков; 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО); 12 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет (Су-25) и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в понедельник российские войска совершили 8 атак. Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

Потери врага составляют: личного состава – до 178, танков – 5, БМП – 7, БТР – 2, ББМ – 2, РСЗО – 3, артиллерийских систем – 1, минометов – 2, АТТ – 5, БПЛА – 1.

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассВооруженные силывойна
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