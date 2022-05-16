На востоке ВСУ отбили 11 атак, ПВО сбила вражеский самолет

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные за день отразили 11 вражеских атак, на 3 локациях продолжаются бои, ПВО сбила вражеский самолет Су-25.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: 16 мая оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан (среди них один ребенок).

По состоянию на 21:00 в понедельник военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили технику врага: 1 зенитный ракетный комплекс "Тор"; 5 танков; 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО); 12 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет (Су-25) и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в понедельник российские войска совершили 8 атак. Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

Потери врага составляют: личного состава – до 178, танков – 5, БМП – 7, БТР – 2, ББМ – 2, РСЗО – 3, артиллерийских систем – 1, минометов – 2, АТТ – 5, БПЛА – 1.