Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА
Вівторок, 17 травня 2022, 01:54
На Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький
Пряма мова: "Дякую ППО за роботу!
Знову обстріляний об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею".
Що передувало: Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті були чутні вибухи.
Передісторія:
- Російські війська 15 травня завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині.
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