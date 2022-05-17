Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА

На Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова: "Дякую ППО за роботу!

Знову обстріляний об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею".

Що передувало: Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті були чутні вибухи.

Передісторія:

Російські війська 15 травня завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині.