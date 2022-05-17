Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Во Львовской области российские захватчики снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь: "Спасибо ПВО за работу!

Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей".

Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе были слышны взрывы.

Предыстория:

Российские войска 15 мая нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине.