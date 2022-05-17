Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 01:54
Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА
Фото иллюстративное: getty images

Во Львовской области российские захватчики снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь: "Спасибо ПВО за работу!

Реклама:

Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей".

Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе были слышны взрывы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска 15 мая нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине.

Темы: ЛьвовщинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Львовщина
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: