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Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 01:54
Фото иллюстративное: getty images

Во Львовской области российские захватчики снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь: "Спасибо ПВО за работу!

Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей".

Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе были слышны взрывы.

Предыстория:

  • Российские войска 15 мая нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине.

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Темы: ЛьвовщинавойнаРосcия
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