Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА
Вторник, 17 мая 2022, 01:54
Во Львовской области российские захватчики снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий
Прямая речь: "Спасибо ПВО за работу!
Реклама:
Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей".
Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе были слышны взрывы.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские войска 15 мая нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине.