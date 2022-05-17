Біля Чорнобаївки знищено ворожий склад пально-мастильних матеріалів – ОК "Південь"

Українські військові знищили на півдні ворожий склад пально-мастильних матеріалів, 29 загарбників, зенітно-ракетний комплекс та іншу російську техніку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки.

"Вгамовано" 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72, та іншу броньовану техніку".

"Проукраїнські настрої на окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини залишаються високими. Місцеві продовжують відстоювати позицію та доводити, що Херсон – це Україна, а вони – українці.

Незважаючи на терор та заборони, звитяжні люди руйнують плани ворога завдяки своїм переконанням і стійкості позицій".

Деталі: На бойових позиціях вздовж лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. Противник активності не проявляє, однак здійснює ракетні атаки, зокрема, по Миколаївщині та Одещині.

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Ракетний удар було нанесено по морській інфраструктурі Очакова.

А центральний район Миколаєва обстріляно реактивними системами залпового вогню з використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів, що мають невибіркову дію.

Пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торгівельний центр, автотранспорт, газовід. Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС.

Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано в тому числі і кілька сусідніх приватних будівель.

Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, загарбники влучають у цивільні об’єкти. Внаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів.

І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важко поранена 6-річна дитина. При повторному за добу ракетному ударі в напрямку Одеси ракету збито силами протиповітряної оборони.

Корабельне угруповання ворога з 4 ракетних кораблів та 7 десантних продовжує тримати блокаду судноплавства, загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.

Тим часом підрозділи ОК "Південь" спільно з авіацією Повітряних сил нанесли за добу понад 100 уражень ворожих позицій.