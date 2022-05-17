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Возле Чернобыевки уничтожен вражеский состав горюче-смазочных материалов - ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 02:51
украинские военные, фото: ОК Юг

Украинские военные уничтожили на юге вражеский состав горюче-смазочных материалов, 29 захватчиков, зенитно-ракетный комплекс и другую российскую технику.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки.

"Угомонено" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72, и другая бронированная техника".

"Проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсона и Николаева остаются высокими. Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон - это Украина, а они - украинцы.

Несмотря на террор и запреты, победоносные люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и устойчивости позиций".

Детали: На боевых позициях вдоль линии столкновения продолжается ведение боевых действий. Противник активности не проявляет, однако совершает ракетные атаки, в частности, по Николаевщине и Одесщине.

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Ракетный удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова.

А центральный район Николаева обстрелян реактивными системами залпового огня с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов, оказывающих неизбирательное действие.

Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС.

В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены в том числе и несколько соседних частных зданий.

Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, захватчики попадают в гражданские объекты. В результате чего страдают мирные жители регионов.

И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжело ранен 6-летний ребенок. При повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета сбита силами противовоздушной обороны.

Корабельная группировка врага из 4 ракетных кораблей и 7 десантных продолжает держать блокаду судоходства, угрожать ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.

Между тем, подразделения ОК "Юг" совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 поражений вражеских позиций.

Темы: Вооруженные силывойна
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