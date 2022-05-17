Боррель: ЄС допоможе Україні експортувати заблоковане росіянами зерно

Європейський Союз допоможе Україні доставити на зовнішні ринки зерно для експорту, яке в портах заблокували російські загарбники.

Джерело: високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Міністри… розглянули підтримку економіки України шляхом лібералізації торгівлі та спрощення транспортного сполучення. Є план дій щодо запровадження так званих зелених коридорів для України.

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Ми маємо допомогти Україні продовжувати виробництво та експорт зерна. Сховища України наразі заповнені, але вони не можуть експортувати це зерно. Їм необхідно звільнити складські потужності для прийняття наступного врожаю.

Тож ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно потягами, через "коридори солідарності".

"Насправді ця криза є наслідком війни, коли Росія бомбить українські поля, руйнує, спалює, розкрадає сховища.

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Коли російські військові кораблі блокують чорноморські торговельні шляхи та українські порти, коли Росія не дозволяє вивезення української пшениці на експорт - це має, звісно, негативний вплив на життя людей в Африці або в Азії, і вони хочуть отримати відповіді. Але їм шкодять не наші санкції, а наслідки війни, яку Росія розв'язала проти України".

Деталі: Боррель зауважив, що навколо спровокованих війною продовольчої кризи та зростання цін на електроенергію відбувається "битва наративів", під час якої Росія намагається змістити акценти та перекласти свою відповідальність на жертву агресії - Україну, а також на Захід, який застосував санкції у відповідь на російське вторгнення.

Він нагадав, що міністри закордонних справ G7 разом обговорили заходи зі зменшення негативного впливу дій росії на світову економіку. Водночас доставка продуктів у треті країни залишається великим викликом для світу, і для її вирішення потрібне долучення членів G20.

"Сподіваюся, наступного тижня, під час зустрічі G20, спільної з Африканським Союзом, яку скликають США у Вашингтоні, питання щодо продовольчої безпеки та цін на енергетику буде стояти високо у порядку денному", - додав Боррель.

Нагадаємо: ООН у квітні попередила, що закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.

Президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що підтримка України з боку партнерів, передусім зброєю, допомагатиме недопущенню глобального голоду, викликаного російською агресією.