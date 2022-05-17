Боррель: ЕС поможет Украине экспортировать заблокированное россиянами зерно

Европейский Союз поможет Украине доставить на внешние рынки зерно для экспорта, которое в портах заблокировали российские захватчики.

Источник: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Министры… рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. Есть план действий по внедрению так называемых зеленых коридоров для Украины.

Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Хранилища Украины заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо освободить складские мощности для принятия следующего урожая.

Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами через "коридоры солидарности".

"На самом деле, этот кризис является следствием войны, когда Россия бомбит украинские поля, разрушает, сжигает, разворовывает хранилища.

Когда российские военные корабли блокируют черноморские торговые пути и украинские порты, когда Россия не позволяет вывоз украинской пшеницы на экспорт - это, конечно, негативное влияние на жизнь людей в Африке или в Азии, и они хотят получить ответы. Но им вредят не наши санкции, а последствия войны, которую Россия развязала против Украины".

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Детали: Боррель отметил, что вокруг спровоцированных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит "битва нарративов", во время которой Россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии - Украину, а также на Запад, который применил ответные санкции на российское вторжение.

Он напомнил, что министры иностранных дел G7 вместе обсудили меры по уменьшению негативного влияния действий России на мировую экономику. В то же время, доставка продуктов в третьи страны остается большим вызовом для мира, и для ее решения требуется присоединение членов G20.

"Надеюсь, на следующей неделе, во время встречи G20, совместной с Африканским Союзом, которую созывают США в Вашингтоне, вопросы по продовольственной безопасности и ценам на энергетику будут стоять высоко в повестке дня", - добавил Боррель.

Напомним: ООН в апреле предупредила, что закрытие портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поддержка Украины со стороны партнеров, прежде всего, оружием, будет помогать недопущению глобального голода, вызванного российской агрессией.