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Допомога Україні може відвернути глобальний голод – президент

Катерина ТищенкоСубота, 14 травня 2022, 22:52
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що підтримка України з боку партнерів, передусім зброєю, допомагатиме недопущенню глобального голоду, викликаного російською агресією.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Все більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою світової кризи на ринку продовольства і навіть голоду.

Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішуче разом. Зараз підтримка для України і передусім зброєю означає роботу на недопущення глобального голоду".

Деталі: Зеленський підкреслив, що чим швидше буде звільнено українську землю і Україні буде гарантовано безпеку, тим швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку.

Що передувало: 11 травня президент США Джо Байден заявив, що російська агресія проти України та блокування українських портів може призвести до масових смертей від голоду у світі.

13 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив свій прогноз про "світ після антиросійських санкцій", згідно з яким, серед іншого, настане повноцінна міжнародна продовольча криза з перспективою голоду в окремих державах.

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Теми: Зеленськийїжа
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