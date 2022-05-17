Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування в Сенаті США
Вівторок, 17 травня 2022, 04:38
Сенат Сполучених Штатів під час процедурного голосування у понеділок переважною більшістю голосів схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Під час процедурного голосування 81 сенатор проголосував за, а 11 – проти.
Очікується, що Сенат вже в середу остаточно ухвалить закон.
І якщо не буде внесено змін, далі його підпише президент США Джо Байден.
Передісторія:
- Палата представників схвалила виділення 40 млрд доларів 11 травня. 13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.
- Ці зусилля були заблоковані сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.
- У разі задоволення поправки законопроєкт має повернутися на переголосування в Палату представників. В цьому разі схвалення вже наступного тижня на практиці неможливе.
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