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Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 04:38
фото: Getty Images

Сенат США во время процедурного голосования в понедельник подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: Во время процедурного голосования 81 сенатор проголосовал за, а 11 – против.

Ожидается, что Сенат уже в среду окончательно примет закон.

И если не будут внесены изменения, дальше его подпишет президент США Джо Байден.

Предыстория:

  • Палата представителей одобрила выделение 40 млрд долларов 11 мая. 13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться о ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.
  • Эти усилия были заблокированы сенатором-республиканцем Рендом Полом, который требует включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил за использованием этих средств.
  • В случае удовлетворения поправки, законопроект должен вернуться на переголосование в Палату представителей. В этом случае одобрение уже на следующей неделе на практике невозможно.

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Темы: СШАУкраинавойна
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