Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США
Вторник, 17 мая 2022, 04:38
Сенат США во время процедурного голосования в понедельник подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.
Источник: Bloomberg
Детали: Во время процедурного голосования 81 сенатор проголосовал за, а 11 – против.
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Ожидается, что Сенат уже в среду окончательно примет закон.
И если не будут внесены изменения, дальше его подпишет президент США Джо Байден.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Палата представителей одобрила выделение 40 млрд долларов 11 мая. 13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться о ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.
- Эти усилия были заблокированы сенатором-республиканцем Рендом Полом, который требует включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил за использованием этих средств.
- В случае удовлетворения поправки, законопроект должен вернуться на переголосование в Палату представителей. В этом случае одобрение уже на следующей неделе на практике невозможно.
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