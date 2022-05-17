Сумщина: 5 ракет по Ахтырке, не менее 5 раненых
На рассвете российские войска ударили ракетами по городу Ахтырка в Сумской области, по меньшей мере пять человек были ранены.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар.
Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений.
Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали много частных домов.
Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме выбило окна.
Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда здесь погибли люди".
Детали: От утреннего удара по городу – по меньшей мере пятеро раненых людей.
Накануне Сумская область подверглась обстрелам со стороны Российской Федерации, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через границу, но ее отбросили. В бою с ДРГ 16 мая погиб пограничник Александр Поповченко.