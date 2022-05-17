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Сумщина: 5 ракет по Ахтырке, не менее 5 раненых

Елена РощинаВторник, 17 мая 2022, 09:41
Ахтырка, разрушение от ракетного удара, фото Дмитрия Живицкого

На рассвете российские войска ударили ракетами по городу Ахтырка в Сумской области, по меньшей мере пять человек были ранены.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар.

Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений.

Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали много частных домов.

Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме выбило окна.

Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда здесь погибли люди".

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Детали: От утреннего удара по городу – по меньшей мере пятеро раненых людей.

Накануне Сумская область подверглась обстрелам со стороны Российской Федерации, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через границу, но ее отбросили. В бою с ДРГ 16 мая погиб пограничник Александр Поповченко.

Темы: Сумская областьвойна
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