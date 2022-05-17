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Українська ППО збила над Львівщиною і Миколаївщиною 4 російські крилаті ракети

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 09:51
Українська ППО збила над Львівщиною і Миколаївщиною 4 російські крилаті ракети
Фото з Facebook Повітряного командування "Захід"

Українська протиповітряна оборона збила три російські крилаті ракети над Львівською областю і одну – над Миколаївською областю вночі 17 травня.

Джерело: Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Захід" у Facebook

Дослівно ПК "Захід": "17 травня опівночі ворог завдав ракетного удару по об’єктах інфраструктури Львівської області. Три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК "Захід"".

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Деталі: Зазначається, що росіяни атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Ще одну російську крилату ракету збив підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" над Миколаївщиною.

Повідомляється, що цю ракету випустив стратегічний бомбардувальник з Каспійського напрямку, вона рухалася у напрямку західних регіонів України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вночі 17 травня на Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.
  • 15 травня росіяни також завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині.

Теми: РосіявійнаЛьвівщинаМиколаївська область
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