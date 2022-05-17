Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская ПВО сбила над Львовщиной и Николаевщиной 4 российские крылатые ракеты

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 09:51
Украинская ПВО сбила над Львовщиной и Николаевщиной 4 российские крылатые ракеты
Фото с Facebook Воздушного командования "Запад"

Украинская противовоздушная оборона сбила три российских крылатых ракеты над Львовской областью и одну – над Николаевской областью ночью 17 мая.

Источник: Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Запад" в Facebook

Дословно ВК "Запад": "17 мая в полночь враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ВК "Запад".

Реклама:

Детали: Отмечается, что россияне атаковали Львовскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Еще одну российскую крылатую ракету сбило подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" над Николаевской областью.

Сообщается, что эту ракету выпустил стратегический бомбардировщик из Каспийского направления, она двигалась в направлении западных регионов Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Ночью 17 мая во Львовской области российские захватчики снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района.
  • 15 мая россияне также нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине.

Темы: РосcиявойнаЛьвовщинаНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Росcия
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: