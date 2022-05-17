Украинская ПВО сбила над Львовщиной и Николаевщиной 4 российские крылатые ракеты

Украинская противовоздушная оборона сбила три российских крылатых ракеты над Львовской областью и одну – над Николаевской областью ночью 17 мая.

Источник: Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Запад" в Facebook

Дословно ВК "Запад": "17 мая в полночь враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ВК "Запад".

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Детали: Отмечается, что россияне атаковали Львовскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Еще одну российскую крылатую ракету сбило подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" над Николаевской областью.

Сообщается, что эту ракету выпустил стратегический бомбардировщик из Каспийского направления, она двигалась в направлении западных регионов Украины.

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