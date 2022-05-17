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Одна из крупнейших атак на Львовщину: ракеты повредили ж/д инфраструктуру

Елена РощинаВторник, 17 мая 2022, 09:56

В Яворивском районе Львовской области в ночь на 17 мая враг обстреливал военный объект, обломки ракеты нанесли ущерб железнодорожной инфраструктуре.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий и городской глава Львова Андрей Садовой 

Прямая речь Козицкого: "Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура.

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Информация о травмированных или погибших не поступала".

Детали: По предварительной информации, ракеты летели с востока.

Также подразделения ПВО ПвК "Запад" сбили три крылатых ракеты. Козицкий поблагодарил силы противовоздушной обороны.

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Андрей Садовой также сообщил, что этой ночью во Львовской области было две воздушных тревоги и две "массовых волны ракетных вылетов".

Прямая речь Садового: "Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз.

В одном из сел Яворивского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне до границы с Европейским Союзом.

Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше – предугадать трудно. Поэтому ходите в укрытия!".

Детали: Садовой в очередной раз призвал не снимать "прилеты ракет" или работу ПВО. По его словам, такие видео нужны "московской агентуре", а украинцам нужно помогать фронту.

Этой ночью сообщалось, что россияне снова обстреляли ракетами объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.

УП, дополнено
Темы: Львовщинажелезная дорогавойна
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