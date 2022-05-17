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Прориву кордону не зафіксовано, але обстріли продовжуються – голова Сумщини

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 15:20
Прориву кордону не зафіксовано, але обстріли продовжуються – голова Сумщини
Дмитро Живицький. Фото з Telegram

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російські військові спробували прорвати кордон у Сумській області і тривав бій на півночі Шосткинського району, але згодом повідомив, що, за уточненою інформацією, прориву державного кордону не зафіксовано, але провокаційні обстріли з території Росії продовжуються.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: Голова ОВА нагадав, що від ранку 17 травня не припиняються обстріли області з території Росії.

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Зокрема було близько 5 влучань в районі Есмані, близько 70 вибухів в напрямку села Бояро-Лежачі та 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

Передісторія: 

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Теми: Сумська областьвійна
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