Прориву кордону не зафіксовано, але обстріли продовжуються – голова Сумщини

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російські військові спробували прорвати кордон у Сумській області і тривав бій на півночі Шосткинського району, але згодом повідомив, що, за уточненою інформацією, прориву державного кордону не зафіксовано, але провокаційні обстріли з території Росії продовжуються.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: Голова ОВА нагадав, що від ранку 17 травня не припиняються обстріли області з території Росії.

Зокрема було близько 5 влучань в районі Есмані, близько 70 вибухів в напрямку села Бояро-Лежачі та 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

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