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Прорыв границы не зафиксирован, но обстрелы продолжаются – глава Сумщины

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 15:20
Дмитрий Живицкий. Фото из Telegram

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российские военные попытались прорвать границу в Сумской области и был бой на севере Шосткинского района, но позже сообщил, что, по уточненной информации, прорыв государственной границы не зафиксирован, но провокационные обстрелы с территории России продолжаются.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: Глава ОВА напомнил, что с утра 17 мая не прекращаются обстрелы области с территории России.

В частности, было около 5 попаданий в районе Эсмани, около 70 взрывов в направлении села Бояро-Лежачи и 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич.

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Темы: Сумская областьвойна
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