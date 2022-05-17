Прорыв границы не зафиксирован, но обстрелы продолжаются – глава Сумщины

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российские военные попытались прорвать границу в Сумской области и был бой на севере Шосткинского района, но позже сообщил, что, по уточненной информации, прорыв государственной границы не зафиксирован, но провокационные обстрелы с территории России продолжаются.

Источник: Живицкий в Telegram

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Детали: Глава ОВА напомнил, что с утра 17 мая не прекращаются обстрелы области с территории России.

В частности, было около 5 попаданий в районе Эсмани, около 70 взрывов в направлении села Бояро-Лежачи и 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич.

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